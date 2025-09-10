Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

Bexbach (ots)

Am Mittwoch, den 10.09.2025 gegen 12:25 Uhr, ereignete sich an der Einmündung "Kleinottweilerstraße" (L 115) / "Gewerbering" in 66450 Bexbach ein Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Fahrzeugführer und einer schwer verletzten Beifahrerin.

Ein 52-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers (mit Kennzeichen aus dem Landkreis Donau-Ries) befuhr die Kleinottweilerstraße in 66450 Bexbach in Fahrtrichtung Homburg. Aufgrund bislang unbekannter Ursache übersah dieser eine rote Lichtzeichenanlage und stieß mit dem von rechts aus der Straße "Gewerbering" kommenden Mercedes C 180 mit Neunkircher Kreiskennzeichen zusammen. Der 73-jährige Mercedes-Fahrer wurde dadurch tödlich verletzt und verstarb noch an der Unfallstelle. Die 62-jährige Beifahrerin wurde schwer verletzt in ein naheliegendes Krankenhaus eingeliefert. Der Unfallverursacher entfernte sich im Anschluss, ohne Hilfe zu leisten, unerlaubt von der Unfallstelle in Richtung Autobahn. Er konnte im Rahmen der Fahndung durch die Polizei Homburg auf der BAB 6 festgestellt werden.

Die L 115 war für die Unfallaufnahme ca. fünf Stunden voll gesperrt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell