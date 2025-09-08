Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in der Florianstraße in Blieskastel

Blieskastel (ots)

Am 06.09.2025, im Zeitraum von 17:20 Uhr bis 18:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Sonderpostenmarktes in der Florianstraße in Blieskastel. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem geparkten grauen Kia Stonic mit Homburger Kreiskennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

