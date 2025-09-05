Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Hasenäckerstraße in Homburg

Homburg (ots)

Am 04.09.2025, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 17:22 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hasenäckerstraße in Homburg. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem am Fahrbahnrand geparkten silbernen Ford FOCUS mit HOM-Kreiskennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

