POL-HOM: Verkehrsunfallflucht in der Hasenäckerstraße in Homburg
Homburg (ots)
Am 04.09.2025, im Zeitraum von 08:00 Uhr bis 17:22 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht in der Hasenäckerstraße in Homburg. Hierbei kollidierte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer mit einem am Fahrbahnrand geparkten silbernen Ford FOCUS mit HOM-Kreiskennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der verantwortliche Fahrer unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben. Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell