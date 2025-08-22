Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Trunkenheitsfahrt auf der Autobahn, Sexuelle Belästigung, Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

A81 / Großrinderfeld: Betrunkener Lkw-Fahrer

Mit eineinhalb Promille im Blut war am Donnerstagnachmittag ein Lkw-Fahrer auf der Autobahn 81 (A81) bei Großrinderfeld unterwegs. Ein Verkehrsteilnehmer meldete den Schlangenlinien fahrenden Sattelzug der Polizei. Gegen 16 Uhr wurde der 61-jährige Fahrer an der Tank- und Raststätte, Ob der Tauber, einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellten die Beamten Anzeichen für eine Alkoholisierung des Mannes fest. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Nachdem dieser einen Wert von eineinhalb Promille anzeigte, musste der alkoholisierte Mann Blutproben abgeben. Der Führerschein wurde beschlagnahmt. Er muss nun mit einer Strafanzeige aufgrund von Trunkenheit im Straßenverkehr rechnen.

Tauberbischofsheim: Sexuelle Belästigung auf Radweg

Am Donnerstagnachmittag kam es auf dem Radweg zwischen Tauberbischofsheim und Dittigheim zu einer sexuellen Belästigung. Ein Mann fuhr gegen 16:20 Uhr mit dem Fahrrad, vermutlich einem Mountainbike, an einer 32-jährigen Frau vorbei. Er wendete und hielt neben der Frau an. Hierbei soll er die Frau unter anderem nach sexuellen Handlungen gefragt haben. Die 32-Jährige, welche mit ihrem Hund unterwegs war, lief sodann zügig davon. Der Mann fuhr mit seinem Fahrrad in Richtung Tauberbischofsheim. Der Tatverdächtige wurde wie folgt beschrieben: Männlich, etwa 1,70m groß, 25 bis 30 Jahre alt. Er hatte eine normale Statur, und 10 bis 20 cm lange Haare (eventuell rötlich). Bekleidet war er mit einer kurzen schwarzen Badehose sowie einem einfarbigen T-Shirt in grau oder braun. Zeugen, die etwas von dem Vorfall mitbekommen haben oder Hinweise zu dem Mann geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Tauberbischofsheim: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 9.000 Euro entstand bei einem Verkehrsunfall am Donnerstag in Tauberbischofsheim. Zwischen 10 Uhr und 12 Uhr fuhr ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, gegen einen auf dem Parkplatz stehenden Pkw in der Straße "Am Wörth". Hierbei wurden die rechte Fahrzeugseite des geparkten Ford und der rechte Außenspiegel nicht unerheblich beschädigt. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 09341 810 an das Polizeirevier Tauberbischofsheim.

