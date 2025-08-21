Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Heckscheiben von Pkws eingeschlagen - Zeugen gesucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Scheiben von Autofenstern eingeschlagen

Zwischen Montag, 18 Uhr und Mittwoch, 09:30 Uhr schlugen Unbekannte die Scheiben von zwei Fahrzeugen in Tauberbischofsheim-Dittigheim ein. Die Pkws, ein Opel und ein BMW, waren auf einem Parkplatz in der Straße "Am Steinschmätzer", gegenüber der Hausnummer eins, geparkt. Aus beiden Fahrzeugen wurde ersten Erkenntnissen nach nichts entwendet. Zeugen, die in dem Tatzeitraum rund um den Parkplatz verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 09341 810 beim Polizeirevier Tauberbischofsheim zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell