Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Motorrad kollidiert mit Reh

Hohenlohekreis (ots)

Schöntal: Motorradfahrer und Sozia bei Zusammenstoß mit Reh verletzt

Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer und seine ein Jahr jüngere Sozia wurden am Mittwoch bei einem Unfall bei Schöntal verletzt. Der Motorradlenker steuerte seine Maschine gegen 12:30 Uhr über die Kreisstraße 2381 von Sindeldorf in Richtung Eberstal, als plötzlich von rechts ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Das Tier wurde vom Motorrad erfasst, wodurch die Maschine umstürzte und etwa 50 Meter über die Fahrbahn schlitterte. Die Sowohl der Lenker des Kraftrads, als auch seine Mitfahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden in Krankenhäuser gebracht. Am Motorrad entstand ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro. Das Reh erlag an der Unfallstelle seinen Verletzungen.

