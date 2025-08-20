Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Betrugsversuche durch falsche Polizeibeamte, Neue Erkenntnisse nach Einbruch in Wohnhaus

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Walldürn-Altheim: Betrugsversuche durch Falsche Polizeibeamte

Am Vormittag des gestrigen Dienstags konnte eine auffällige Häufung von Betrugsversuchen mit der Masche "Falscher Polizeibeamter" im Bereich Walldürn-Altheim festgestellt werden. In mindestens neun Fällen versuchten Unbekannte durch vortäuschen falscher Tatsachen ihre Opfer zu täuschen. Die Anrufer gaben sich in allen bekannten Fällen als Polizisten aus und sprachen von Einbrüchen in der Nachbarschaft. Hierbei wurden Straßennamen genannt, welche in unmittelbarer Nähe zu den jeweiligen Wohnadressen der Opfer liegen. Es wurden Fragen zur Wohnsituation und dem Vermögen gestellt. Zu einem Schadenseintritt kam es aktuellen Erkenntnissen nach nicht. Um sich vor der Betrugsmasche "Falscher Polizeibeamten" zu schützen, raten das LKA Baden-Württemberg und das Polizeipräsidium Heilbronn:

- Die Polizei ruft Sie niemals unter dem Polizeinotruf 110 an. - Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen. - Legen Sie den Hörer auf. So werden Sie Betrüger los.

Werden Sie misstrauisch bei Forderungen nach:

- schnellen Entscheidungen, - Kontaktaufnahme mit Fremden sowie - Herausgabe von persönlichen Daten oder Wertsachen

Legen Sie zuerst auf und wählen Sie danach erst die 110. Nutzen Sie nicht die Rückruftaste, da Sie sonst wieder bei den Tätern landen. Beraten Sie sich mit Ihrer Familie oder Personen denen Sie vertrauen

Walldbrunn-Strümpfelbrunn: Zeugen nach Einbruch in Wohnhaus gesucht - Nachtrag zu unserer Pressemitteilung vom 18.08.2025

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Strümpfelbrunner Straße "Laitenhof" vergangenes Wochenende (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110971/6098688) gibt es nun neue Erkenntnisse. Zwischenzeitlich wurden die Ermittlungen vom Kriminalkommissariat Mosbach übernommen. Aufgrund eines Hinweises wurde bekannt, dass am Samstagmittag ein Paar (Mann und Frau) im näheren Tatortbereich unterwegs war, sich verdächtig verhielt und zumindest bei einer Bewohnerin an der Haustüre klingelte. Sie erkundigten sich nach Arbeit und verließen anschließend wieder kommentarlos die Örtlichkeit. Der Mann wurde wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, circa 1,70m groß, trug eine kurze Hose sowie eine schwarze Umhängetasche und hatte einen dunkleren Teint. Die Frau soll auch etwa 50 Jahre alt und etwa 1,60 m groß gewesen sein. Sie trug helle Kleidung und ebenfalls eine schwarze Umhängetasche. Auch sie hatte einen dunkleren Teint. Zeugen, die ebenfalls eine Begegnung mit den beschriebenen Personen hatten oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell