Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Unfall und Diebstahl zweier Pedelecs

Stadt- und Landkreis Heilbronn (ots)

A81/Weinsberg: Fahrzeug mit Anhänger überschlagen

Am frühen Dienstagmorgen überschlug sich auf der Autobahn 81 bei Weinsberg ein Fahrzeug mitsamt Anhänger. Der 20 Jahre alte Volvo-Lenker war gegen 2 Uhr auf der Autobahn in Richtung Würzburg unterwegs, als er kurz vor dem Weinsberger Kreuz, vermutlich aufgrund von nicht angepasster Geschwindigkeit, die Kontrolle über sein Gespann verlor. Der Volvo und der angehängte Fahrzeuganhänger, auf dem ein weiteres Fahrzeug transportiert wurde, gerieten zunächst ins Schleudern und begannen dann sich zu überschlagen. Dabei wurde der Anhänger vom Zugfahrzeug abgerissen und landete schließlich auf der Seite. Der Volvo kam auf dem Dach liegend zum Stillstand. Alle drei Fahrzeuginsassen im Alter von 19 und 20 Jahren wurden leicht verletzt in Krankenhäuser gebracht. Der Volvo und der Anhänger mussten abgeschleppt werden. Über die Höhe der entstandenen Schäden können derzeit noch keine Angaben gemacht werden.

Neckarsulm: Pedelecs gestohlen - Zeugen gesucht

In der Neckarsulmer Marktstraße wurden am Sonntagabend zwei Pedelecs von Unbekannten gestohlen. Die Fahrräder der Marken Cube und Moustache waren gemeinsam gegen 20 Uhr mit einem Schloss gesichert und an der Ecke zur Felix-Wankel-Straße abgestellt worden. Als die Besitzer gegen 22 Uhr zu ihren Rädern zurückkehrten, mussten sie deren Verlust feststellen. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Marktstraße verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise darauf geben können, wer die Räder stahl, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 07132 93710 entgegengenommen.

Gundelsheim-Obergriesheim: Altreifen im Landschaftsschutzgebiet entsorgt

Übers Wochenende entsorgten Unbekannte knapp 20 Altreifen in einem Landschaftsschutzgebiet bei Obergriesheim. Zwischen Freitag und Montag wurden die Reifen vermutlich mit einem Fahrzeug ins Tiefenbachtal transportiert und dort abgelegt. Zeugen, die am Wochenende verdächtige Fahrzeuge oder Personen im Landschaftsschutzgebiet beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Neckarsulm, unter der Telefonnummer 07132 93710 zu melden.

