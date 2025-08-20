Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Pkw-Brand auf Tankstellengelände

Landkreis Heilbronn (ots)

B27/Neckarsulm: Pkw in Vollbrand

Auf einem Tankstellengelände an der Bundesstraße 27 (B27 / Neuenstädter Straße) in Neckarsulm geriet am Mittwochvormittag ein Volvo in Brand. In der Folge kam es zu einer immensen Rauchentwicklung. Ein 76-Jähriger befuhr die B27 aus Bad Friedrichshall kommend in Richtung Heilbronn und hielt an der dortigen Tankstelle an. Anschließend begab sich der Herr in den Verkaufsraum der Tankstelle. Von dort aus war eine Rauchentwicklung, ausgehend vom Motorraum des Hybridfahrzeuges, zu verzeichnen. Kurz darauf breiteten sich die Flammen auf das komplette Auto aus. Durch die Rußentwicklung wurde die Tankstellenüberdachung beschädigt. Der Sachschaden kann zu aktuellem Zeitpunkt noch nicht beziffert werden. Der Volvo brannte komplett aus. Der entstandene Schaden am Fahrzeug wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde durch den Vorfall niemand. Die Feuerwehr Neckarsulm war mit neun Fahrzeugen und 40 Einsatzkräften vor Ort. Es wird derzeit von einer technischen Brandursache ausgegangen. Die B27 wurde für kurze Dauer in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

