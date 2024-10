Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Mehrere Verletzte bei Verkehrsunfall zwischen Kleinbus und Wohnmobil

Medebach (ots)

Insgesamt elf Personen sind aktuellen Erkenntnissen nach bei einem Unfall Donnerstagnachmittag an der "Wissinghauser Straße" verletzt worden. Gegen 14:45 Uhr war ein mit neun Personen besetzter Kleinbus zwischen Medenbach-Wissinghausen und Deifeld unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam er gegen 14:45 Uhr von seiner Fahrspur in Fahrtrichtung Winterberg ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden Wohnmobil. Schwer verletzt worden ist bei dem Unfall der Fahrer des Kleinbusses, ein 45-jähriger Düsseldorfer sowie jetzigen Erkenntnissen nach seine acht Mitfahrer im Alter von zehn bis 44 Jahren. Ebenfalls schwer verletzt worden ist bei dem Unfall eine 75-jährige Frau aus Rheinberg, der mit im Wohnmobil saß. Der Fahrer des Wohnmobils, ein 75-jähriger Mann als Neukirchen-Vluyn, ist leicht verletzt worden. Es waren mehrere Rettungswagen und auch zwei Rettungshubschrauber im Einsatz, die die Verletzten in umliegende Krankenhäuser brachten. Die Straße war während des Einsatzes der Rettungskräfte und für die Dauer der Unfallaufnahme vollgesperrt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Das Verkehrskommissariat hat den Unfall übernommen, die Ermittlungen dauern an.

