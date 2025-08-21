Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Einbruch, Unfall und Verkehrskontrollen

Heilbronn: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Knapp 15 Minuten reichten einem Unbekannten am Mittwoch um eine vierstellige Summe Bargeld aus einer Wohnung in der Heilbronner Mönchseestraße zu stehlen. Zwischen 13:10 Uhr und 13:25 Uhr gelangte der Einbrecher auf unbekannte Weise ins dritte Obergeschoss des Mehrfamilienhauses und öffnete dort gewaltsam eine Wohnungstür. Aus dem Inneren entwendete die unbekannte Person das Bargeld, lies aber weitere Wertgegenstände in der Wohnung zurück. Zeugen, die rund um den Tatzeitraum in der Mönchseestraße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, diese unter der Telefonnummer 07131 74790 an das Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Heilbronn: Bei Unfall verletzt

Eine 64-Jährige musste am Mittwochmorgen nach einem Unfall auf der Heilbronner Saarlandstraße von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Frau war gegen 7 Uhr in ihrem VW auf der Saarlandstraße stadteinwärts unterwegs. An der Kreuzung mit der Römer- und Neckargartacherstraße übersah sie vermutlich, dass ihre Ampel rot zeigte und fuhr in den Kreuzungsbereich ein. Dort kollidierte sie mit dem Ford eines 26-Jährigen der mutmaßlich ordnungsgemäß, bei grün zeigender Ampel, von der Römerstraße in die Neckargartacher Straße fahren wollte. An beiden Fahrzeugen entstanden wirtschaftliche Totalschäden, die sich ersten Schätzungen nach auf insgesamt rund 20.000 Euro belaufen. Die 64-Jährige wurde leicht verletzt.

Heilbronn: Schwerpunktkontrollen gegen Raser und Poser im Innenstadtbereich

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag führten Einsatzkräfte des Polizeireviers Heilbronn zwischen 18 Uhr und 1 Uhr gezielte Verkehrskontrollen mit dem Schwerpunkt auf sogenanntes Posing und Rasen im Stadtgebiet durch. Insgesamt wurden 24 Fahrzeuge überprüft. Dabei stellten die Beamten unter anderem sieben Geschwindigkeitsverstöße, drei Handyverstöße und zwei Gurtverstöße fest. Ein Fahrzeugführer wurde zudem zur Anzeige gebracht, weil er mit seinem Fahrzeug unnötigen Lärm verursachte.

