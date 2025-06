Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Breddenberg - Verkehrsunfall mit drei Verletzten

Breddenberg (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:30 Uhr kam es in Breddenberg an der Kreuzung Heerweg / Am Koopmannsberg zu einem schweren Verkehrsunfall. Eine 42-jährige Pkw-Fahrerin befuhr den Heerweg aus Richtung Breddenberg in Fahrtrichtung Sögel und wollte die Straße Am Koopmannsberg überqueren. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von rechts kommenden Fahrzeugs.

Es kam zum Zusammenstoß mit dem Pkw einer 48-jährigen Frau, die auf der Straße Am Koopmannsberg aus Richtung Breddenberg in Richtung Surwold unterwegs war. Die 48-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt und ins Krankenhaus gebracht. Die 42-jährige Unfallverursacherin sowie ein wenige Wochen altes Kind, das sich als Mitfahrer im Fahrzeug befand, erlitten leichte Verletzungen und wurden ebenfalls ins Krankenhaus eingeliefert.

Beide Fahrzeuge - jeweils VW Tiguan - wurden stark beschädigt und waren nicht mehr fahrbereit. Es entstand ein geschätzter Gesamtschaden von rund 50.000 Euro.

