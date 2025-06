POL-EL: Haren - Zeugen nach Diebstahl von 220 Meter Kupferkabel gesucht

Lathen (ots) - Am heutigen Dienstag kam es zwischen 09:45 Uhr und 10:15 Uhr zu einem Taschendiebstahl in der Aldi-Filiale an der Kreuzstraße in Lathen. Eine bislang unbekannte Täterschaft entwendete die Geldbörse einer Kundin aus ihrer am Körper getragenen Handtasche. Zeugenhinweise nimmt die Polizei in Lathen unter der Rufnummer 05933/924570 entgegen. 🛑 Präventionstipps um sich vor Taschendiebstahl zu ...

mehr