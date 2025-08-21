PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Hoher Schaden nach Brand eines Wohnhauses

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Hoher Schaden nach Brand eines Wohnhauses

Am Mittwochmorgen kam es in Buchen zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 6:30 meldete ein Zeuge, dass in der Straße "Am Limbacher Weg" ein Haus brenne. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte zunächst Rauch auf der rechten Gebäudeseite des leerstehenden Einfamilienhauses festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich im Inneren des Gebäudes lokalisieren und die Flammen löschen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit rund 400.000 Euro beziffert. Die Feuerwehren aus Buchen, Bödigheim, und Walldürn waren mit insgesamt 56 Einsatzkräften an der Löschung des Brandes beteiligt.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Channel: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 14:26

    POL-HN: Hohenlohekreis: Motorrad kollidiert mit Reh

    Hohenlohekreis (ots) - Schöntal: Motorradfahrer und Sozia bei Zusammenstoß mit Reh verletzt Ein 59 Jahre alter Motorradfahrer und seine ein Jahr jüngere Sozia wurden am Mittwoch bei einem Unfall bei Schöntal verletzt. Der Motorradlenker steuerte seine Maschine gegen 12:30 Uhr über die Kreisstraße 2381 von Sindeldorf in Richtung Eberstal, als plötzlich von rechts ein Reh auf die Fahrbahn sprang. Das Tier wurde vom ...

    mehr
  • 21.08.2025 – 14:25

    POL-HN: Stadtkreis Heilbronn: Einbruch, Unfall und Verkehrskontrollen

    Heilbronn (ots) - Heilbronn: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht Knapp 15 Minuten reichten einem Unbekannten am Mittwoch um eine vierstellige Summe Bargeld aus einer Wohnung in der Heilbronner Mönchseestraße zu stehlen. Zwischen 13:10 Uhr und 13:25 Uhr gelangte der Einbrecher auf unbekannte Weise ins dritte Obergeschoss des Mehrfamilienhauses und öffnete dort ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 15:54

    POL-HN: Landkreis Heilbronn: Pkw-Brand auf Tankstellengelände

    Landkreis Heilbronn (ots) - B27/Neckarsulm: Pkw in Vollbrand Auf einem Tankstellengelände an der Bundesstraße 27 (B27 / Neuenstädter Straße) in Neckarsulm geriet am Mittwochvormittag ein Volvo in Brand. In der Folge kam es zu einer immensen Rauchentwicklung. Ein 76-Jähriger befuhr die B27 aus Bad Friedrichshall kommend in Richtung Heilbronn und hielt an der dortigen Tankstelle an. Anschließend begab sich der Herr in ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren