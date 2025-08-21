Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Hoher Schaden nach Brand eines Wohnhauses

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Hoher Schaden nach Brand eines Wohnhauses

Am Mittwochmorgen kam es in Buchen zu einem Einsatz von Polizei und Feuerwehr. Gegen 6:30 meldete ein Zeuge, dass in der Straße "Am Limbacher Weg" ein Haus brenne. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte zunächst Rauch auf der rechten Gebäudeseite des leerstehenden Einfamilienhauses festgestellt werden. Die Feuerwehr konnte den Brand schließlich im Inneren des Gebäudes lokalisieren und die Flammen löschen. Der entstandene Sachschaden wird derzeit mit rund 400.000 Euro beziffert. Die Feuerwehren aus Buchen, Bödigheim, und Walldürn waren mit insgesamt 56 Einsatzkräften an der Löschung des Brandes beteiligt.

