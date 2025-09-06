Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Wohnhausbrand mit tödlich verletzter Person

Homburg (ots)

Am 06.09.2025 wird die Polizei Homburg um 08:31 Uhr über eine Rauchentwicklung aus einem Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Homburg im Ortsteil Erbach informiert. Vor Ort beginnt die Feuerwehr sofort mit dem Löschangriff und kann den 52-Jährigen, männlichen Bewohner aus dem Obergeschoss des Hauses bergen. Die Rettungskräfte beginnen sofort mit den Reanimationsmaßnahmen. Dennoch verstirbt der 52-Jährige wenig später im Krankenhaus. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen werden durch die Fachdienststelle fortgeführt.

An dem Gebäude entsteht Sachschaden in Höhe von circa 50000EUR.

