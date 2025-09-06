POL-HOM: Wohnhausbrand mit tödlich verletzter Person
Homburg (ots)
Am 06.09.2025 wird die Polizei Homburg um 08:31 Uhr über eine Rauchentwicklung aus einem Obergeschoss eines Einfamilienhauses in Homburg im Ortsteil Erbach informiert. Vor Ort beginnt die Feuerwehr sofort mit dem Löschangriff und kann den 52-Jährigen, männlichen Bewohner aus dem Obergeschoss des Hauses bergen. Die Rettungskräfte beginnen sofort mit den Reanimationsmaßnahmen. Dennoch verstirbt der 52-Jährige wenig später im Krankenhaus. Die Brandursache ist bislang noch unbekannt. Die Ermittlungen werden durch die Fachdienststelle fortgeführt.
An dem Gebäude entsteht Sachschaden in Höhe von circa 50000EUR.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell