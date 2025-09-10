PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände eines Autohauses in Kirkel-Limbach

Kirkel (ots)

Im Zeitraum vom 05.09.2025, gegen 20:00 Uhr, und dem 06.09.2025, gegen 08:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Autohauses in Kirkel-Limbach, Auf der Windschnorr. Hierbei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem auf dem Parkplatz abgestellten VW Arteon, Kombi, weiße Lackierung. Im Anschluss entfernte sich der Unfallverursacher unerlaubt von der Örtlichkeit, ohne die notwendigen Feststellungen getroffen zu haben.

Verkehrsunfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

