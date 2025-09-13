Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 12.09.2025, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 14:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des "Kulturzentrums Saalbau Homburg" in der Oberen Allee 1. Bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte sein Kraftfahrzeug beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke und streifte hierbei einen daneben geparkten grauen Mazda 2 mit SLS-Kennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden an dem Mazda 2 in Höhe von schätzungsweise 7.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell