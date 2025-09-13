PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Homburg (ots)

Am Freitag, den 12.09.2025, im Zeitraum von 07:00 Uhr bis 14:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf dem Parkplatz des "Kulturzentrums Saalbau Homburg" in der Oberen Allee 1. Bislang unbekannter Fahrzeugführer rangierte sein Kraftfahrzeug beim Ein- oder Ausparken in eine Parklücke und streifte hierbei einen daneben geparkten grauen Mazda 2 mit SLS-Kennzeichen. Im Anschluss entfernte sich der bislang unbekannte Verkehrsunfallverursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit. Es entstand ein Sachschaden an dem Mazda 2 in Höhe von schätzungsweise 7.500 Euro.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Homburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Homburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.09.2025 – 17:25

    POL-HOM: Verkehrsunfall mit tödlich verletzter Person

    Bexbach (ots) - Am Mittwoch, den 10.09.2025 gegen 12:25 Uhr, ereignete sich an der Einmündung "Kleinottweilerstraße" (L 115) / "Gewerbering" in 66450 Bexbach ein Verkehrsunfall mit einem tödlich verletzten Fahrzeugführer und einer schwer verletzten Beifahrerin. Ein 52-jähriger Fahrer eines Sattelschleppers (mit Kennzeichen aus dem Landkreis Donau-Ries) befuhr die Kleinottweilerstraße in 66450 Bexbach in ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:09

    POL-HOM: Verkehrsunfallflucht auf dem Gelände eines Autohauses in Kirkel-Limbach

    Kirkel (ots) - Im Zeitraum vom 05.09.2025, gegen 20:00 Uhr, und dem 06.09.2025, gegen 08:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz eines Autohauses in Kirkel-Limbach, Auf der Windschnorr. Hierbei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem auf dem Parkplatz abgestellten VW Arteon, Kombi, weiße Lackierung. Im Anschluss entfernte sich der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren