POL-HOM: Sachbeschädigung durch Graffiti an mehreren Leitpfosten der B423 zwischen Homburg und Schwarzenbach
Homburg (ots)
In bislang unbekanntem Tatzeitraum beschmierte einer oder mehrere Täter insgesamt 14 Leitpfosten entlang der Bundesstraße (B423) zwischen Homburg und Schwarzenbach mit roter Farbe. Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
