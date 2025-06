Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kollision mit Gegenverkehr - Zwei Verletzte

Dachwig - Landkreis Gotha (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 176 wurden am Freitagnachmittag gegen 16:05 Uhr zwei Personen verletzt. Ein in Richtung Gräfentonna fahrender 18-jähriger Mitsubishifahrer geriet bei Dachwig aus bisher unbekannter Ursache in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit einem Dacia. Infolge des Unfalls wurde der Unfallverursacher leicht und die 63-jährige Fahrerin des Dacia schwer verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 18.000 Euro. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell