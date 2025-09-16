POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg
Homburg (ots)
Im Zeitraum von Sonntag, den 14.09.2025, gegen 21:00 Uhr, bis Montag, den 15.09.2025, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Unteren Allee in Homburg. In Höhe einer dortigen Bäckerei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten weißen Audi A 1. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
Rückfragen von Medienvertretern bitte an:
Polizeiinspektion Homburg
HOM- KED
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell