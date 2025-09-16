Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Verkehrsunfall mit Flucht in Homburg

Homburg (ots)

Im Zeitraum von Sonntag, den 14.09.2025, gegen 21:00 Uhr, bis Montag, den 15.09.2025, gegen 14:00 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht in der Unteren Allee in Homburg. In Höhe einer dortigen Bäckerei kollidierte ein bislang unbekanntes Fahrzeug mit einem am linken Fahrbahnrand geparkten weißen Audi A 1. Im Anschluss entfernte sich der Verursacher unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell