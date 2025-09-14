POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW durch Zerstechen der Reifen
Homburg (ots)
In der Nacht vom 09.09.2025 auf Mittwoch, 10.09.2025 wurden in der Straße "Am Hochrech" in 66424 Homburg/Ortsteil Erbach an einem geparkten PKW die beiden Vorderreifen zerstochen.
Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.
Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell