Polizeiinspektion Homburg

POL-HOM: Sachbeschädigung an PKW durch Zerstechen der Reifen

Homburg (ots)

In der Nacht vom 09.09.2025 auf Mittwoch, 10.09.2025 wurden in der Straße "Am Hochrech" in 66424 Homburg/Ortsteil Erbach an einem geparkten PKW die beiden Vorderreifen zerstochen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion Homburg (06841-1060) in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Homburg
HOM- DGL
Eisenbahnstraße 40
66424 Homburg
Telefon: 06841/1060
E-Mail: pi-homburg@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Homburg, übermittelt durch news aktuell

