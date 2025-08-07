Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (269/2025) Einbruch in Supermarkt in Rhumspringe - Täter haben es gezielt auf Zigaretten abgesehen, mehrere tausend Euro Schaden

Göttingen (ots)

Rhumspringe, Bahnhofstraße

Mittwoch, 6. August 2025, gegen 03.00 Uhr

RHUMSPRINGE (jk) - Mittwochnacht (06.08.25) gegen 03.00 Uhr, so der erste Stand der Ermittlungen, sind Unbekannte in Rhumspringe (Landkreis Göttingen) durch eine Seitenwand gewaltsam in einen Supermarkt an der Bahnhofstraße eingedrungen. Die Täter hatten es offenbar gezielt auf Tabakwaren abgesehen. Sie entkamen mit einer größeren Menge Zigaretten im Wert von geschätzt mehreren tausend Euro.

Hinweise auf den oder die Einbrecher liegen im Moment noch nicht vor. Die Polizei Duderstadt ermittelt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise, insbesondere zu verdächtigen Fahrzeugen oder Personen geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 05527/8461-0 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Göttingen, übermittelt durch news aktuell