LPI-GTH: Hauswände mit Graffiti beschmiert- Zeugenaufruf
Ilmenau (ots)
Bisher unbekannte Täter haben am Samstag, 27.09.2025 in der Unterpörlitzer Straße und Albert-Pulvers-Straße in Ilmenau insgesamt vier Hauswände mit Graffiti beschmiert. Hierbei wurde immer das selbe Wort "LOKI" mit blauer Farbe auf die Hausfassaden gesprüht. Der Sachschaden beläuft sich auf insgesamt 4000,- Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei unter der Bezugsnummer 025999/2025 entgegen. (dl)
