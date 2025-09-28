LPI-GTH: Mehrere Verstöße mit Kleinkraftrad
Gotha (ots)
Am späten Samstagabend wurde in der Kindleber Straße in Gotha ein Kleinkraftrad mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen kontrolliert. Hierbei wurde festgestellt, daß der 40-jährige Fahrer keine gültige Versicherung für den Roller sowie keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen konnte. Darüber hinaus reagierte ein durchgeführter Drogentest auf THC und Amphetamine. Durch die eingesetzten Beamten wurde die Durchführung einer Blutentnahme realisiert und die erforderlichen Anzeigen gefertigt. (pp)
