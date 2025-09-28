Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw aufgebrochen - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Am 28.09.2025 im Zeitraum von 03:30 Uhr - 07:30 Uhr wurde auf einem Parkplatz in der Stadtilmer Straße an einem Pkw durch eine oder mehrere unbekannte Personen die Scheibe eingeschlagen und aus dem Pkw eine hochwertige Musikbox, zwei Brillen und alkoholische Getränke entwendet. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die PI Arnstadt - Ilmenau (03677/601-124) unter der Bezugsnummer 0253230/2025 entgegen.

Die Polizei rät in diesem Zusammenhang, keine Wertgegenstände, persönliche Unterlagen oder Taschen in einem Fahrzeug zu belassen. (nn)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell