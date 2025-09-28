Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugenaufruf nach an Angriff mit Holzlatte

Eisenach (ots)

Am Morgen des 28.09.2025 kam es gegen 03:30 Uhr im Bereich der Kreuzung Hospitalstraße/Hinter der Mauer zu einer aus körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 39-jährigen Syrer und zwei weiteren männlichen Personen arabischer Sprache und Erscheinungsbildes. Hierbei der Syrer u.a. mit einer Holzlatte attackiert, verletzt und im Krankenhaus behandelt. Ursächlich für den Konflikt war, nach Angaben des Geschädigten, vermutlich eine Streitigkeit in einer nahegelegenen Shisha-Bar. Personen, welche Angaben zu den Tätern machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Eisenach unter 03691-261124 (Bezugsnummer 0253209/2025) zu melden.(ms)

