LPI-GTH: E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen
Ilmenau (ots)
Am Samstagmittag stellten die Beamten der PI Arnstadt-Ilmenau einen E-Scooter ohne vorgeschriebenes Versicherungskennzeichen am Mühltor fest. Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass der 42-Jährige keinen gültigen Versicherungsschutz für seinen Roller vorweisen konnte. Die Weiterfahrt wurde untersagt und gegen den Fahrzeugführer ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell