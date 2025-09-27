LPI-GTH: E-Scooter ohne Versicherungskennzeichen

Ilmenau (ots) - Am 27. September, gegen 06:15 Uhr drang ein 18-Jähriger (deutsch) gewaltsam über ein Fenster in den Kellerraum eines Wohngebäudes in der Straße "Am Helmholtzring" ein, beschädigte mutwillig ein Rohrsystem und drehte den Wasserhahn auf, sodass der Kellerraum überflutet wurde. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch ...

