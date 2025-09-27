PRESSEPORTAL Presseportal Logo

LPI-GTH: Einbruch in Vereinsheim - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Im Zeitraum vom 26.09.2025, 20:00 Uhr bis 27.09.2025, 10:15 Uhr öffnete eine oder mehrere unbekannte Personen gewaltsam eine Kellertür an einem Gebäude in der Emil-Völker-Straße und entwendeten einen Kompressor, eine Motorsense und einen Bierkühler im Gesamtwert von ca. 800 Euro. An der Tür entstand Sachschaden in Höhe von ca. 150 Euro. Hinweise zu dem Sachverhalt nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (03677/601-124) unter Angabe der Bezugsnummer 0252747/2025 entgegen. (nn)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
