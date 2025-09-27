Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: PKW kracht gegen Sattelauflieger

Schwabhausen / B 247 (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Abend gegen 21.30 Uhr befuhr eine 41-jährige PKW-Fahrerin die Bundesstraße B 247 aus Richtung Schwabhausen kommend. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor die Fahrzeugführerin auf Höhe der Anschlussstelle BAB 4 die Kontrolle über ihren PKW Nissan und kollidierte zunächst mit einer Leitplanke und anschließend mit dem Auflieger einer im Gegenverkehr befindlichen Sattelzugmaschine. Die Fahrzeugführerin wurde bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und zur Behandlung in ein Krankenhaus nach Erfurt verbracht. Der Beifahrer der 41-Jährigen sowie der LKW-Fahrer blieben unverletzt. Zur Unfallaufnahme wurde ein Gutachter hinzugezogen. Im Bereich der Unfallstelle kam bis nach Mitternacht zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (rak)

