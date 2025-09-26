PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen kam es auf der L1030 zwischen Eberstädt und Goldbach zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Fahrzeugführer eines Nissan Infiniti mit einem Baum. Das Fahrzeug fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Identität der fahrzeugführenden Person wurden aufgenommen. Ein Gutachter wurde einbezogen. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung war die Straße voll gesperrt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die zur Fahrweise des Fahrzeugführers Auskunft geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kollidiert

    Eisenach (ots) - Eine 56-jährige Fahrradfahrerin befuhr gestern Nachmittag den Gehweg der Mühlhäuser Straße in Richtung Julius-Lippold-Straße, als gleichzeitig eine 50-jährige Mazda-Fahrerin beabsichtigte eine Grundstückseinfahrt zu verlassen. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Alkoholisiert

    Eisenach (ots) - Ein 46-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde gestern Mittag einer Verkehrskontrolle in der Fabrikstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 46 Jahre alten Mann wurde eingeleitet. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren