Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

Goldbach (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Morgen kam es auf der L1030 zwischen Eberstädt und Goldbach zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Fahrzeugführer eines Nissan Infiniti mit einem Baum. Das Fahrzeug fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Identität der fahrzeugführenden Person wurden aufgenommen. Ein Gutachter wurde einbezogen. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und Bergung war die Straße voll gesperrt. Die Polizei Gotha sucht Zeugen, die zur Fahrweise des Fahrzeugführers Auskunft geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 entgegengenommen. (ah)

