LPI-GTH: Kollidiert
Eisenach (ots)
Eine 56-jährige Fahrradfahrerin befuhr gestern Nachmittag den Gehweg der Mühlhäuser Straße in Richtung Julius-Lippold-Straße, als gleichzeitig eine 50-jährige Mazda-Fahrerin beabsichtigte eine Grundstückseinfahrt zu verlassen. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell