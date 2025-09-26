LPI-GTH: Kollidiert

Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten eine Seitenscheibe eines auf einem Pendlerparkplatz im Bereich Marlishausen geparkten Ford. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Entwendet wurden Dokumente, welche sich im Fahrzeuginneren befanden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute, 02.05 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0251596/2025) entgegen. (jd) Rückfragen ...

