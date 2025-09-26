PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkoholisiert

Eisenach (ots)

Ein 46-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde gestern Mittag einer Verkehrskontrolle in der Fabrikstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 46 Jahre alten Mann wurde eingeleitet. (jd)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 26.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Seitenscheibe beschädigt

    Arnstadt (ots) - Ein oder mehrere Unbekannte beschädigten eine Seitenscheibe eines auf einem Pendlerparkplatz im Bereich Marlishausen geparkten Ford. Der entstandene Schaden wird auf 1.000 Euro geschätzt. Entwendet wurden Dokumente, welche sich im Fahrzeuginneren befanden. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen gestern, 18.00 Uhr und heute, 02.05 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0251596/2025) entgegen. (jd) Rückfragen ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Sachbeschädigung

    Ilmenau (ots) - Die Eingangstür eines Mehrfamilienhauses in der Oehrenstöcker Straße beschädigten ein oder mehrere unbekannte Personen und verursachten dadurch einen Schaden in geschätzter Höhe von 5.500 Euro. Die Tat wurde gestern Morgen polizeilich bekannt. Hinweise zum Sachverhalt nimmt die Polizei Ilmenau unter 03677-601124 (Bezugsnummer: 0251476/2025) entgegen. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 ...

    mehr
  • 25.09.2025 – 13:25

    LPI-GTH: Verkehrsunfall - Radfahrendes Kind leicht verletzt

    Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots) - Heute Morgen gegen 08.00 Uhr befuhr eine 30-jährige Skoda-Fahrerin die Straße Am Taubenacker in Richtung Ringstraße. Als diese auf einen Parkplatz auffahren wollte, übersah sie offenbar ein auf dem Radweg fahrendes, 13-jähriges Kind. Es kam zur Kollision bei der das Kind leicht verletzt wurde. Es entstand Sachschaden von rund 500 Euro. Die polizeilichen Ermittlungen zur ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren