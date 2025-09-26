LPI-GTH: Alkoholisiert
Eisenach (ots)
Ein 46-jähriger Fahrer eines E-Scooters wurde gestern Mittag einer Verkehrskontrolle in der Fabrikstraße unterzogen. Ein dabei durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,2 Promille. Zudem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und eine Blutentnahme angeordnet. Ein Verfahren gegen den 46 Jahre alten Mann wurde eingeleitet. (jd)
