Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 29.08.2025 (2)

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall im Begegnungsverkehr; Schaden 1250 Euro

Am Freitagmorgen sind sich um 07.25 Uhr ein 46-Jähriger aus Naunhof (LK Leipzig) und ein 27-Jähriger aus Berkatal mit ihren Fahrzeugen (jeweils Kleintransporter) auf der Kreisstraße K 41 zwischen Vockerode und Wolfterode entgegengekommen. Im Vorbeifahren kollidierten die beiden Fahrzeuge im Bereich der linken Außenspiegel, wodurch Schäden in Höhe von 1000 und 250 Euro entstanden.

Einbruch in ehemalige Diskothek; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte Täter sind gewaltsam in die ehemalige Diskothek "Lido/Bodai" an der B 27 eingebrochen und klauten ein Stromaggregat im Wert von 300 Euro. Zudem richteten die Täter Sachschaden in Höhe von 50 Euro an. Die Tat ereignete sich zwischen Montag 01.30 Uhr und Donnerstag 09.25 Uhr. Hinweise an die Polizei in Eschwege unter 05651/925-0.

Polizei Witzenhausen

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Kirchstraße in Hundelshausen ist am Donnerstag zwischen 16.15 Uhr und 18.30 Uhr ein Gartenzaun durch einen unbekannten Verkehrsteilnehmer beschädigt worden. Der Schaden wird auf 2000 Euro beziffert. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen und bittet um Hinweise zum Verursacher unter 05542/9304-0.

Sachbeschädigung; Polizei sucht Zeugen

An der Freilichtbühne der "Am Johannisberg" haben unbekannte Täter mehrere Graffitis auf den Türen eines Sanitätshauses, eines Stromkastens und eines dort befindlichen Holzpavillons aufgebracht. Der entstandene Schaden beläuft sich auf 2000 Euro. Festgestellt wurden die Graffitis (Tags und Schriftzüge) in verschiedenen Farben am Donnerstag gegen 12.30 Uhr, der Tatzeitraum kann allerdings bis zum Donnerstag letzter Woche (21.08.25) zurückreichen. Hinweise an die Polizei Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37269 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

