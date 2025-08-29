Polizei Eschwege

POL-ESW: Unbekannter Täter flüchtet nach Unfall mit geklautem Pkw; Polizei sucht Zeugen

Eschwege (ots)

Polizei Hessisch Lichtenau

Am frühen Freitagmorgen hat ein unbekannter Täter einen weißen Audi A 1 Sportback im Wert von 15.000 Euro in der Hanröder Straße in Hessisch Lichtenau geklaut, wo das Fahrzeug in der Einfahrt eines Mehrfamilienhauses geparkt stand. Als die Geschädigten den Verlust des Wagens gegen 05.10 Uhr feststellten und daraufhin die Polizei informierten, nahmen die Beamten die sofortige Fahndung nach dem Wagen auf.

In Zuge der Fahndung kam das Fahrzeug dann gegen 05.47 Uhr einer alarmierten Funkstreife im Bereich Hanröder Straße/Poppenhagener Straße entgegen. Noch bevor die Streife den Wagen anhalten und kontrollieren konnte, verließ der Täter fluchtartig das Fahrzeug und lief zu Fuß in unbekannte Richtung davon. Durch das fluchtartige und überstürzte Verlassen des gestohlenen Wagens, rollte dieser im Kreuzungsbereich Hanröder Straße / Poppenhagener Straße noch leicht gegen einen dort geparkten Pkw Dacia. Bei dieser Kollision entstanden Schäden in Höhe von 250 Euro (Audi) und 150 Euro (Dacia). Ermittelt wird in dem Fall nun wegen Kraftfahrzeugdiebstahl und dem unbefugten Gebrauch eines Fahrzeugs. Zudem sind Ermittlungen wegen Unfallflucht aufgenommen worden.

>>>Weiterer Diebstahl aus Kraftfahrzeug zur Anzeige gebracht

Am Freitagmorgen ist bei der Polizeistation in Hessisch Lichtenau dann noch ein Diebstahl aus Kraftfahrzeug zur Anzeige gebracht worden, nachdem die Besitzerin eines Audi Q3 am Freitag um 08.45 Uhr festgestellt hatte, dass ihr in der Hanröder Straße abgestelltes Fahrzeug im Laufe der Nacht nach Wertsachen durchwühlt worden war. Gestohlen wurden in dem Fall ein geringer Bargeldbetrag und eine Taschenlampe.

>>>Zusammenhang mit Diebstahl in der Hopfelder Straße wahrscheinlich

Nach Rücksprache mit den Ermittlern vom Fachkommissariat für Einbruchskriminalität der Eschweger Kriminalpolizei wird davon ausgegangen, dass sowohl diese beiden Taten als auch der Diebstahl aus Kraftfahrzeug in der Hopfelder Straße um kurz nach 01.00 Uhr am Freitagmorgen (s. PM vom 29.08.25, 10.43 Uhr) im Tatzusammenhang stehen.

>>>Personenbeschreibung

Im Verlauf der bisherigen Ermittlungen erlangten die Ermittler erste Hinweise auf eine tatverdächtige, männliche Person, die wie folgt beschrieben werden kann:

ca. 15-20 Jahre alt; ca. 175 cm groß; schlanke Statur; südeuropäischer Phänotyp; Oberlippenbart; bekleidet mit hellem Kapuzenpulli, heller Hose und weißen Turnschuhen

Hinweise nimmt unter 05602/9393-0 die Polizei in Hessisch Lichtenau oder die Kripo Eschwege unter 05651/925-0 entgegen.

