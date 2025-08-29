Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 29.08.2025

Eschwege (ots)

Verkehrsunfallflucht; Polizei sucht Zeugen

In der Straße "Neustadt" in Eschwege, etwa in Höhe Haus Nummer 80, ist ein geparkter grauer VW Polo von einem unbekannten Verkehrsteilnehmer beim Ein-/Ausparken beschädigt worden. An dem Polo entstanden Kratzer an der Fahrertür, die Schadenshöhe wird mit 200 Euro angegeben. Ereignet hat sich der Unfall am Donnerstag zwischen 08.00 Uhr und 12.50 Uhr. Hinweise zum Verursacher unter 05651/925-0.

Blutentnahme bei Fahrradfahrer

Einer Blutentnahme unterziehen musste sich am Donnerstagabend ein 33-Jähriger aus Eschwege, der gegen 19.15 Uhr von der Polizei im Bereich Schlossplatz/Friedrich-Wilhelm-Straße auf dem Fahrrad kontrolliert wurde. Wegen des Verdachts auf Rauchmittelkonsum wurde ihm die Weiterfahrt untersagt, strafrechtliche Ermittlungen wurden aufgenommen.

Polizei Sontra

Unfall beim Abbiegen

Zu einem Unfall im Begegnungsverkehr kam es am Donnerstag um 18.12 Uhr in Sontra, im Einmündungsbereich Niedertor/Vimoutiersstraße. Ein 68-jähriger Autofahrer aus Sontra befuhr zur genannten Uhrzeit die Straße Niedertor in Sontra und kollidierte dann beim Abbiegen in die Vimoutiersstraße mit dem entgegenkommenden Pkw einer ebenfalls aus Sontra stammenden 72-Jährigen. An beiden Fahrzeugen entstand dabei noch unbezifferter Sachschaden.

Fahrer von E-Scooter alkoholisiert; Fahrzeug nicht versichert

Die Beamten der Polizei Sontra kontrollierten am Donnerstagabend gegen 19.45 Uhr im Bereich Fuldaer Straße/ Wilhelm-Leuschner-Straße einen 56-Jährigen aus Sontra auf einem E-Scooter. Wie sich herausstellte, bestand für das Fahrzeug kein gültiger Versicherungsschutz. Zudem war der Mann alkoholisiert (Alcotest knapp unter 1 Promille). Entsprechende Ermittlungen wurden aufgenommen.

Polizei Hessisch Lichtenau

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 27-Jähriger aus Großalmerode befuhr am Donnerstag um 07.00 Uhr mit einem Pkw die B 451, aus Richtung Wickenrode (Pfaffenberg kommend), in Richtung Großalmerode. In einer leichten Rechtskurve kam der Fahrer aus noch ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, geriet in den dortigen Flutgraben und schleuderte anschließend gegen einen Baumstumpf. Am Fahrzeug entstand noch nicht bezifferter Sachschaden, aufgrund der Beschädigungen musste hier eine Abschleppung veranlasst werden. Der Fahrer ist mit leichten Verletzungen ins Klinikum Werra-Meißner verbracht worden.

Reifen zerstochen; Polizei sucht Zeugen

Unbekannte haben bei einem weißen Citroen Jumper (Wohnmobil) den linken Vorderreifen zerstochen. Der Schaden wird mit 300 Euro angegeben. Der Vorfall ereignete sich zwischen Dienstag 20.00 Uhr und Mittwoch 20.00 Uhr auf einem Parkstreifen in der Richard-Wolff-Straße in Hessisch Lichtenau. Hinweise unter 05602/9393-0 an die Polizei in Hessisch Lichtenau, die in dem Fall wegen Sachbeschädigung ermittelt.

Diebstahl aus Pkw; Polizei sucht Zeugen

Ein unbekannter Täter hat in der Nacht von Donnerstag auf Freitag um kurz nach 01.00 Uhr in der Hopfelder Straße einen unverschlossenen weißen VW Touran durchwühlt und aus dem Wageninneren einen Betrag von 30 Euro geklaut. Als Zeugen auf den Vorfall aufmerksam wurden, ergriff die Person die Flucht. Beschreibung: dunkles Kapuzen-Sweat-Shirt, ca. 15-18 Jahre alt. Hinweise unter 05602/9393-0.

Polizei Witzenhausen

Von der Fahrbahn abgekommen

Ein 47-jähriger Autofahrer aus Witzenhausen befuhr am Donnerstag um 08.08 Uhr die Landesstraße L 3237 von Kleinalmerode in Richtung Witzenhausen. In einer Kurve verlor der Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug, geriet ins Schleudern und anschließend nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw überschlug sich und kam im angrenzenden Flutgraben zum Stehen. Der Fahrer blieb dabei unverletzt, das Auto mit einem Schaden in Höhe von 3000 Euro musste abgeschleppt werden.

Polizeidirektion Werra-Meißner-Pressestelle-; PHK Först

