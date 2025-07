Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Dreister Diebstahl auf Parkplatz

Soest (ots)

Ein Ehepaar aus Möhnesee wurde am Montag in Soest Opfer eines dreisten Diebstahls. Die 84-jährige Frau und ihr 92-jähriger Mann wurden gegen 17 Uhr auf dem Parkplatz am Riga-Ring Center an ihrem Fahrzeug von einem unbekannten Mann angesprochen. Dieser habe eine große Weltkarte in der Hand gehabt und in gebrochenem Deutsch gefragt, wo das nächste Krankenhaus sei. Er sei dabei sehr aufdringlich gewesen.

Später fiel auf, dass die Geldbörse der Frau aus dem Auto entwendet wurde. Darin befanden sich unter anderem ein mittlerer dreistelliger Bargeldbetrag und eine Debitkarte, mit der kurz darauf ein niedriger vierstelliger Betrag vom Konto abgehoben wurde. Die 84-Jährige gab an, dass der zugehörige PIN sich nicht im Portemonnaie befunden habe.

Sie beschrieb den mutmaßlichen Täter folgendermaßen: - ca. 45 Jahre - etwa 1,70 Meter groß - südosteuropäisches/slawisches Aussehen - kurze, braune Haare - schlanke Statur - blaue Jeanshose und Jeansjacke - kein Bart - gepflegtes/seriöses Erscheinungsbild.

Zeugen, die den Diebstahl beobachtet haben oder Angaben zu dem unbekannten Mann machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0291/91000 bei der Polizeiwache in Soest zu melden oder die nächste Polizeidienststelle aufzusuchen.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Soest, übermittelt durch news aktuell