Polizei Hagen

POL-HA: Streit zwischen Garagennachbarn führt zu Strafanzeige

Hagen-Boele (ots)

In Boele wies ein 64-jähriger Hagener einen anderen Mann am Donnerstag (10.07.2025) gegen 15.45 Uhr auf einen Parkverstoß hin. Die beiden Männer trafen vor zwei nebeneinanderliegenden Garagen aufeinander. Der 64-Jährige sprach seinen 70-jährigen Garagennachbarn darauf an, dass er beim Ausparken Probleme gehabt habe. Der 70-Jährige parkte außerhalb vor seiner eigenen Garage, dies sei jedoch durch den Vermieter verboten. Nach der Ansprache sei der Hagener beleidigt und bedroht worden. Der 64-Jährige zeigte seinen Garagennachbarn deshalb an. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell