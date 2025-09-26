Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt- Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom 21.09.2025 bis 26.09.2025 beschädigten bisher unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter auf einem Parkplatz vor dem Kinderspieleland am Vogelherd in Ilmenau. Der 70-jährige Besitzer des Mercedes hatte dieses auf dem Parkplatz abgestellt und zum Verkauf angeboten. Der oder die Täter schlugen mit einem bisher unbekannten Tatmittel derart gewaltsam auf das Fahrzeug ein, dass dieses rundum beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0252422/2025 zu melden. (dl)

