Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt- Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

In der Zeit vom 21.09.2025 bis 26.09.2025 beschädigten bisher unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter auf einem Parkplatz vor dem Kinderspieleland am Vogelherd in Ilmenau. Der 70-jährige Besitzer des Mercedes hatte dieses auf dem Parkplatz abgestellt und zum Verkauf angeboten. Der oder die Täter schlugen mit einem bisher unbekannten Tatmittel derart gewaltsam auf das Fahrzeug ein, dass dieses rundum beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf ca. 5000,- Euro geschätzt. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Bezugsnummer 0252422/2025 zu melden. (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

  • 26.09.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

    Goldbach (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen kam es auf der L1030 zwischen Eberstädt und Goldbach zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Fahrzeugführer eines Nissan Infiniti mit einem Baum. Das Fahrzeug fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Identität der fahrzeugführenden Person wurden aufgenommen. Ein Gutachter wurde einbezogen. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und ...

  • 26.09.2025 – 09:00

    LPI-GTH: Kollidiert

    Eisenach (ots) - Eine 56-jährige Fahrradfahrerin befuhr gestern Nachmittag den Gehweg der Mühlhäuser Straße in Richtung Julius-Lippold-Straße, als gleichzeitig eine 50-jährige Mazda-Fahrerin beabsichtigte eine Grundstückseinfahrt zu verlassen. Es kam zur Kollision der beiden Verkehrsteilnehmer. Die Fahrradfahrerin wurde leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. (jd) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

