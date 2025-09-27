Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzungen bei Kirmes

Sundhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Vergangene Nacht kam es zu zwei polizeibekanntgewordenen Auseinandersetzungen bei einer Kirmesveranstaltung in der Trügleber Straße. Gegen 23.30 Uhr ging ein noch unbekannter Täter mit einer abgebrochenen Glasflasche auf zwei Personen zu, welche durch den Angriff leichte Schnittverletzungen erlitten. Nähere Angaben zum Täter können aktuell nicht gemacht werden und sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei in Gotha bittet hierzu um Zeugenhinweise. Gegen 03.15 Uhr bewarfen sich mehrere Jugendliche untereinander mit Glasflaschen, wobei auch hier drei Personen leicht verletzt wurden. Als Täter konnte ein 17-jähriger Gothaer ermittelt werden. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (rak)

