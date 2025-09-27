PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzungen bei Kirmes

Sundhausen (Landkreis Gotha) (ots)

Vergangene Nacht kam es zu zwei polizeibekanntgewordenen Auseinandersetzungen bei einer Kirmesveranstaltung in der Trügleber Straße. Gegen 23.30 Uhr ging ein noch unbekannter Täter mit einer abgebrochenen Glasflasche auf zwei Personen zu, welche durch den Angriff leichte Schnittverletzungen erlitten. Nähere Angaben zum Täter können aktuell nicht gemacht werden und sind Gegenstand der Ermittlungen. Die Polizei in Gotha bittet hierzu um Zeugenhinweise. Gegen 03.15 Uhr bewarfen sich mehrere Jugendliche untereinander mit Glasflaschen, wobei auch hier drei Personen leicht verletzt wurden. Als Täter konnte ein 17-jähriger Gothaer ermittelt werden. In beiden Fällen wurden Ermittlungsverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. (rak)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

  • 27.09.2025 – 08:30

    LPI-GTH: PKW kracht gegen Sattelauflieger

    Schwabhausen / B 247 (Landkreis Gotha) (ots) - Gestern Abend gegen 21.30 Uhr befuhr eine 41-jährige PKW-Fahrerin die Bundesstraße B 247 aus Richtung Schwabhausen kommend. Aus bislang noch ungeklärter Ursache verlor die Fahrzeugführerin auf Höhe der Anschlussstelle BAB 4 die Kontrolle über ihren PKW Nissan und kollidierte zunächst mit einer Leitplanke und anschließend mit dem Auflieger einer im Gegenverkehr ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 20:49

    LPI-GTH: Fahrzeug beschädigt- Zeugen gesucht

    Ilmenau (ots) - In der Zeit vom 21.09.2025 bis 26.09.2025 beschädigten bisher unbekannte Täter einen Mercedes Sprinter auf einem Parkplatz vor dem Kinderspieleland am Vogelherd in Ilmenau. Der 70-jährige Besitzer des Mercedes hatte dieses auf dem Parkplatz abgestellt und zum Verkauf angeboten. Der oder die Täter schlugen mit einem bisher unbekannten Tatmittel derart gewaltsam auf das Fahrzeug ein, dass dieses rundum ...

    mehr
  • 26.09.2025 – 14:00

    LPI-GTH: Tödlicher Verkehrsunfall

    Goldbach (Landkreis Gotha) (ots) - Heute Morgen kam es auf der L1030 zwischen Eberstädt und Goldbach zu einem tödlichen Verkehrsunfall. Aus bislang ungeklärter Ursache kollidierte der Fahrzeugführer eines Nissan Infiniti mit einem Baum. Das Fahrzeug fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Die Ermittlungen zur Unfallursache und Identität der fahrzeugführenden Person wurden aufgenommen. Ein Gutachter wurde einbezogen. Für die Zeit der Verkehrsunfallaufnahme und ...

    mehr
