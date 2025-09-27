Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Keller mutwillig unter Wasser gesetzt - Zeugenaufruf

Ilmenau (ots)

Am 27. September, gegen 06:15 Uhr drang ein 18-Jähriger (deutsch) gewaltsam über ein Fenster in den Kellerraum eines Wohngebäudes in der Straße "Am Helmholtzring" ein, beschädigte mutwillig ein Rohrsystem und drehte den Wasserhahn auf, sodass der Kellerraum überflutet wurde. Dabei entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 5000 Euro. Gegen den 18-Jährigen wurde ein Verfahren wegen Hausfriedensbruch und Sachbeschädigung eingeleitet. Zeugen werden gebeten, sich bei der PI Arnstadt-Ilmenau (03677/601-124)unter Angabe der Bezugsnummer 0252703/2025 zu melden.(nn)

