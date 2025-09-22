PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.09.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 15:10 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag eine 67-Jährige aus Eschwege in der Niederhoner Straße in Eschwege mit ihrem Pkw durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sie unter Alkoholeinfluss unterwegs war, was ein durchgeführter Test mit ca. 1,1 Promille bestätigte. Der Führerschein wurde sichergestellt; eine Blutentnahme angeordnet.

Sachbeschädigung an Freilichtbühne

Um 19:24 Uhr wurde an gestrigen Sonntagabend aus einer Gruppe junger Männer heraus ein Fenster der Freilichtbühne in der Kurhausstraße in Bad Sooden-Allendorf eingetreten und zerstört. Der Stadt entstand dadurch ein Schaden von ca. 500 EUR.

Polizei Sontra

Auf Verkehrsinsel gefahren

Um 15:48 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 40-Jähriger aus Düsseldorf mit seinem Pkw die B 400 aus Richtung Wommen in Richtung "Blinde Mühle". Im dortigen Kreisverkehr geriet er mit dem Auto auf die Verkehrsinsel, wo das Auto auch zum Stehen kam. Die Ehefrau und die Kinder wurden vorsorglich von der alarmierten Rettungswagenbesatzung untersucht; alle Insassen blieben unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 5000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Metzgerei

Zwischen dem 20.09.25, 17:00 Uhr und dem 22.09.25, 05:30 Uhr wurde eine Tür zu einem Metzgereibetrieb in der Holzhäuser Straße in Nesselröden durch unbekannte Täter aufgehebelt. Im Verkaufsbereich wurde die Kasse aufgezogen, in der sich jedoch kein Geld befand. Weiterhin wurde noch ein Büro nach Bargeld durchsucht. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Eschwege mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Weitere Meldungen: Polizei Eschwege
Alle Meldungen Alle
  • 19.09.2025 – 11:56

    POL-ESW: Pressebericht 19.09.2025

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auffahrunfall Am Freitagmorgen kam es zu einem Auffahrunfall mit rund 5000 Euro Sachschaden auf der Landesstraße L 3241 zwischen Weidenhausen und dem Weidenhäuser Kreuz. Auf dem abschüssigen Teilstück der Landesstraße (Seilberg) musste eine 18-jährige Autofahrerin aus Meißner in Fahrtrichtung Eschwege gegen 07.45 Uhr aufgrund eines vorausfahrenden PKWs verkehrsbedingt abbremsen. Eine in gleicher Richtung fahrende 61-jährige ...

    mehr
  • 18.09.2025 – 10:21

    POL-ESW: Pressebericht vom 18.09.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auffahrunfall Um 17:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 21-Jährige aus Eschwege mit einem Pkw die Bahnhofstraße in Reichensachsen ortseinwärts. Verkehrsbedingt musste sie abbremsen, was die nachfolgende 44-Jährige aus Küllstedt zu spät bemerkte und mit ihrem Pkw auffuhr. Es entstand geringer Sachschaden von ca. 500 EUR. Unfall beim Ein- oder Ausparken Um 11:02 Uhr beschädigte ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren