Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 22.09.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 15:10 Uhr wurde am gestrigen Sonntagnachmittag eine 67-Jährige aus Eschwege in der Niederhoner Straße in Eschwege mit ihrem Pkw durch die Polizei angehalten und kontrolliert. Dabei stellte sich heraus, dass sie unter Alkoholeinfluss unterwegs war, was ein durchgeführter Test mit ca. 1,1 Promille bestätigte. Der Führerschein wurde sichergestellt; eine Blutentnahme angeordnet.

Sachbeschädigung an Freilichtbühne

Um 19:24 Uhr wurde an gestrigen Sonntagabend aus einer Gruppe junger Männer heraus ein Fenster der Freilichtbühne in der Kurhausstraße in Bad Sooden-Allendorf eingetreten und zerstört. Der Stadt entstand dadurch ein Schaden von ca. 500 EUR.

Polizei Sontra

Auf Verkehrsinsel gefahren

Um 15:48 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 40-Jähriger aus Düsseldorf mit seinem Pkw die B 400 aus Richtung Wommen in Richtung "Blinde Mühle". Im dortigen Kreisverkehr geriet er mit dem Auto auf die Verkehrsinsel, wo das Auto auch zum Stehen kam. Die Ehefrau und die Kinder wurden vorsorglich von der alarmierten Rettungswagenbesatzung untersucht; alle Insassen blieben unverletzt. Der Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 5000 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Einbruch in Metzgerei

Zwischen dem 20.09.25, 17:00 Uhr und dem 22.09.25, 05:30 Uhr wurde eine Tür zu einem Metzgereibetrieb in der Holzhäuser Straße in Nesselröden durch unbekannte Täter aufgehebelt. Im Verkaufsbereich wurde die Kasse aufgezogen, in der sich jedoch kein Geld befand. Weiterhin wurde noch ein Büro nach Bargeld durchsucht. Der angerichtete Sachschaden wird mit ca. 1000 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell