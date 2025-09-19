Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht 19.09.2025

Auffahrunfall

Am Freitagmorgen kam es zu einem Auffahrunfall mit rund 5000 Euro Sachschaden auf der Landesstraße L 3241 zwischen Weidenhausen und dem Weidenhäuser Kreuz. Auf dem abschüssigen Teilstück der Landesstraße (Seilberg) musste eine 18-jährige Autofahrerin aus Meißner in Fahrtrichtung Eschwege gegen 07.45 Uhr aufgrund eines vorausfahrenden PKWs verkehrsbedingt abbremsen. Eine in gleicher Richtung fahrende 61-jährige Autofahrerin, ebenfalls aus Meißner, erkannte dies zu spät und konnte eine Kollision mit dem Pkw der ihr vorausfahrenden 18-Jährigen nicht mehr vermeiden. Der Wagen der 61-Jährigen war im Anschluss nicht mehr fahrbereit und musste daher abgeschleppt werden.

Parkrempler

Beim Einfahren in eine Parklücke touchierte eine 70-jährige Autofahrerin aus Anrode den geparkten Wagen eines 50-Jährigen aus Meinhard. Bei der Kollision entstand insgesamt geringfügiger Sachschaden in Höhe von 1500 Euro. Ereignet hatte sich der Unfall in der Celler Straße in Wanfried am Donnerstag um 10.35 Uhr.

Linienbus streift geparktes Auto

Um 18.00 Uhr am Donnerstagabend befuhr ein 44-Jähriger aus Eschwege mit einem Linienbus die Bahnhofstraße in Richtung Innenstadt. Aus Unachtsamkeit streifte der Busfahrer einen auf einem rechten Parkstreifen stehenden Pkw einer 52-Jährigen aus Wanfried. Dabei kam es zu Sachschäden an beiden Fahrzeugen die sich auf insgesamt 5500 Euro belaufen.

Polizei Witzenhausen

Versuchter Einbruch in Wohnhaus; Polizei sucht Zeugen

In der Fabariusstraße in Witzenhausen kam es in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gegen 01.30 Uhr zu einem versuchten Einbruch in ein Einfamilienhaus. Ein bislang noch unbekannter Täter versuchte hier ein Fenster aufzuhebeln, ließ dann aber von seinem weiteren Vorhaben ab, als ein Nachbar durch verdächtige Geräusche aufmerksam wurde und Nachschau halten wollte. Der Täter ergriff dann unerkannt die Flucht. Der angerichtete Schaden an dem Fenster beziffert sich auf 2000 Euro. Hinweise an die Polizei in Witzenhausen unter 05542/9304-0.

Siloballen aufgeschnitten; Schaden 500 Euro

Unbekannte Täter haben auf einem Ackerfeld nahe Kleinalmerode bei etwa 30 Siloballen Heu die Haltenetze aufgeschnitten und dadurch einen Schaden von ca. 500 Euro angerichtet. Ereignet hat sich die Tat zwischen Donnerstag 23.00 Uhr und Freitag 04.00 Uhr. Die Polizei in Witzenhausen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen und bittet um Hinweise unter 05542/9304-0.

Wildunfall

Ein Wildunfall mit insgesamt 4500 Euro Schaden ereignete sich am Donnerstagvormittag auf der B 27 zwischen Witzenhausen und Bad Sooden-Allendorf. Eine 23-jährige Autofahrerin aus Edertal erfasste auf besagter Strecke gegen 11.15 Uhr ein Reh.

