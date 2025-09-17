Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 17.09.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Unfall im Bereich Werrabrücke

Um 16:46 Uhr befuhr am gestrigen Nachmittag ein 33-Jähriger aus Großalmerode mit einem Lkw die B 27 in Richtung Witzenhausen. Zu dieser Zeit befuhr ein 61-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf die Bahnhofstraße in Richtung der B 27 und beabsichtigte nach links auf die Bundesstraße einzubiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge mit einem Sachschaden von ca. 4000 EUR. An der Unfallörtlichkeit befindet sich aktuell aufgrund von Baumaßnahmen eine Ampelanlage.

Polizei Sontra

Vorfahrt missachtet

Um 13:25 Uhr befuhr gestern Mittag eine 56-Jährige aus Sontra mit ihrem Pkw die K 28 von "Donnershag" in Richtung Sontra und beabsichtigte nach links auf die Zufahrt zur B 27 abzubiegen. zu dieser Zeit fuhr eine 82-Jährige, ebenfalls aus Sontra, mit ihrem Pkw die Zufahrtsstraße von der B 27 kommend und beabsichtigte auf die K 28 in Fahrtrichtung Sontra einzubiegen. Dabei übersah sie den vorfahrtsberechtigte Pkw der 56-Jährigen und touchierte mit der rechten Frontseite ihres Autos das linke Heck des anderen Pkws. An beiden Autos entstand Sachschaden.

Von Fahrbahn abgekommen

Um 17:00 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 58-Jähriger aus Heringen mit seinem Pkw die B 400 zwischen Krauthausen und Ulfen. In der Gemarkung von Breitau kam er mit dem Auto nach rechts von der Bundesstraße ab und prallte dadurch gegen die dortige Leitplanke. Der Sachschaden wird mit ca. 4000 EUR angegeben.

Polizei Hessisch Lichtenau

Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen dem 12.09.25, 12:00 Uhr und dem 16.09.25, 14:33 Uhr wurde in der Straße "Bornhof" in Großalmerode die Seitenscheibe eines Opel Agila durch unbekannte Täter zerstört. Aus dem Auto wurde nichts entwendet, so dass es beim Sachschaden blieb. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 15:00 Uhr wurde am gestrigen Nachmittag ein 28-Jähriger aus Witzenhausen auf einem Fahrrad fahrend durch die Polizei im Stadtgebiet in Witzenhausen angehalten und kontrolliert. Es stellte sich heraus, dass er unter dem Einfluss von THC (Cannabis) das Fahrrad fuhr, worauf eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

