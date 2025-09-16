PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 16.09.25

Eschwege (ots)

Polizei Eschwege

Von Fahrbahn abgekommen

Um 19:00 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 53-Jähriger aus Bad Sooden-Allendorf mit seinem Pkw die B 27 zwischen Witzenhausen und Oberrieden. Beim Abbiegen auf die L 3240 (Witzenhäuser Straße nach Oberrieden) kam er mit dem Auto von der Fahrbahn in den Straßengraben ab. Dabei verletzte sich der 53-Jährige leicht; an seinem Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 7500 EUR.

Unfallflucht

Eine Unfallflucht wird aus der Straße "Unter dem Kleinen Wehr" in Eschwege angezeigt. Dort wurde zwischen dem 12.09.25, 16:00 Uhr und dem 14.09.25 der Außenspiegel eines geparkten VW Polo angefahren und beschädigt. Die Verursacherin stieg aus ihrem Auto aus, hob die abgefallene Abdeckung ihres Außenspiegels auf und fuhr davon. Laut Zeugen war die Fahrerin war mit einem weißen Ford Fiesta unterwegs. Sachschaden: ca. 100 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Auffahrunfall

Um 13:50 Uhr befuhr gestern Mittag ein 46-Jähriger aus Weißenborn mit seinem Pkw die B 7 von Netra kommend in Richtung Altefeld. Aufgrund eines vorausfahrenden Traktors musste er sein Auto verkehrsbedingt abbremsen, was die nachfolgende 47-Jährige aus Herleshausen zu spät bemerkte und auffuhr. Sachschaden: ca. 1500 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Fahrraddiebstahl

Am vergangenen Wochenende wurde aus dem Keller eines Mehrfamilienhauses im Schützenweg in Fürstenhagen ein Fahrrad entwendet. Dabei handelt es sich um ein lilafarbenes Damenrad im Wert von ca. 500 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

