POL-ESW: Pressebericht vom 15.09.25

Polizei Eschwege

Unfallflucht

Um 07:45 Uhr befuhr am 13.09.25 ein Lkw die L 3243 von Reichensachsen in Richtung der B 27. Im Bereich des Bahnübergangs touchierte der Lkw die "Aufschlaggabel" der Schranke, wodurch Sachschaden entstand. Der Fahrer soll noch ausgestiegen sein, ist dann aber weiter gefahren, ohne seine Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Zu Einschränkungen oder Behinderungen für den Schienen- oder Straßenverkehr kam es nicht. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 21:17 Uhr befuhr gestern Abend ein 28-Jähriger aus Witzenhausen mit seinem Pkw die B 27 in Richtung Bad Sooden-Allendorf. In der Gemarkung von Ellershausen kam es zur Kollision mit einem Waschbären, der dadurch tödlich verletzt wurde. Am Pkw entstand ein Sachschaden von ca. 300 EUR.

Wohnungseinbruch

Zwischen dem 13.09.25, 15:00 Uhr und dem 14.09.25, 12:30 Uhr ereignete sich in Neuerode in der Straße "Rainchen" ein Einbruch in ein Wohnhaus. Hierzu wurde eine Terrassentür aufgehebelt und das Wohnhaus durchsucht. Weiterhin wurde ein Tresor aufgebrochen und Bargeld sowie Schmuck (Wert: im unteren fünfstelligen Bereich) entwendet. Der Sachschaden wird mit ca. 5000 EUR angegeben. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl von Kennzeichen

Über das vergangene Wochenende wurden in der Mozartstraße in Eschwege die beiden amtlichen Kennzeichen "ESW-CT 50" von einem Pkw abgeschraubt und entwendet. Die Tat wurde am gestrigen Abend, um 18:30 Uhr, festgestellt. Schaden: 60 EUR. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Hessisch Lichtenau

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Am 13.09.25, um 11:15 Uhr, beabsichtigte ein 88-Jähriger aus Hessisch Lichtenau in der Tiefgarage des Steinweg-Centers in Hessisch Lichtenau auszuparken. Dabei fuhr er gegen einen geparkten Pkw Opel, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Um 15:01 Uhr parkte am vergangenen Samstag ein 28-Jähriger aus Hessisch Lichtenau in der Straße "Mühlweg" in Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw rückwärts aus. Dabei fuhr er mit dem Auto gegen ein Verkehrsschild, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Einbruch in Wohnung

Um 04:30 Uhr drang vergangene Nacht ein bislang unbekannter Täter in ein Wohnhaus in der Straße "Töpfermarkt" in Uengsterode ein. Aus einer Wohnung im Erdgeschoss wurden aus einer Geldbörse in der Küche ca. 100 EUR entnommen. Als der Täter bemerkte, dass die Bewohnerin anwesend war, ergriff er die Flucht. Hinweise nimmt die Kripo in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Diebstahl von E-Scooter

Während des Unterrichts wurde am 12.09.25 der E-Scooter eines 14-jährigen Schülers entwendet. Dieser hatte den Scooter gegen 07:30 Uhr im Bereich der Fahrradständer der Freiherr-vom-Stein- Schule in Hessisch Lichtenau abgestellt. Nach Unterrichtsende gegen 13:00 Uhr wurde der Diebstahl festgestellt. Schaden: 450 EUR. Hinweise: 05602/93930.

Polizei Witzenhausen

Auffahrunfall

Am 12.09.25, um 12:43 Uhr, befuhr ein 47-Jähriger aus Rosdorf mit seinem Pkw die Brückenstraße in Witzenhausen. Verkehrsbedingt musste er sein Auto abbremsen, was der nachfolgende 64-Jährige aus Witzenhausen zu spät registrierte und mit seinem Pkw auffuhr. Sachschaden: ca. 26.000 EUR.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

