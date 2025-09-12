Polizei Eschwege

POL-ESW: Serie von Diebstählen aus Pkw in Hessisch Lichtenau aufgeklärt

Eschwege (ots)

Seit dem 15.08.25 kam es zu mehreren Diebstahlshandlungen in Hessisch Lichtenau bei denen insbesondere Bargeld entwendet wurde. Letztmalig erfolgte am 06.09.25 eine Anzeige, nachdem aus einem Pkw in der Rosenblathstraße 200 EUR Bargeld gestohlen wurden. Auch bei den anderen Fällen wurden meistens Autos nach Wertsachen durchsucht. In einem Fall steht der Tatverdächtige in Verdacht aus einer Scheune in Walburg mehrere Werkzeuge samt Akkus im Wert von ca. 1500 EUR gestohlen zu haben. Am 29.08.25 gelang es dem Tatverdächtigen in der Hanröder Straße in Hessisch Lichtenau in Besitz eines Autoschlüssels zu gelangen. Mit dem Pkw verursachte er kurz darauf einen Unfall und flüchtete. Zuvor entwendete er noch aus dem Wohnhaus Bargeld aus zwei Geldbörsen. Aufgrund der Ermittlungen und vorhandener Videoaufzeichnungen konnte nunmehr ein 20-Jähriger aus Hessisch Lichtenau ermittelt werden, der in seiner polizeilichen Vernehmung angab, die Taten nach dem Konsum von Alkohol und Drogen verübt zu haben. Insgesamt werden dem 20-Jährigen neun Straftaten zugerechnet.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

