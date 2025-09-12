PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Eschwege

POL-ESW: Vorfahrt missachtet - vier Leichtverletzte

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

40.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag, um 15:30 Uhr, auf der B 7 in der Gemarkung von Wichmannshausen ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr eine 25-Jährige aus Hamburg mit einem Pkw die Anschlussstelle der A 44 und beabsichtigte auf die B 7 in Richtung Wichmannshausen abzubiegen. Dabei übersah sie den dort fahrenden Pkw eines 51-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau, der in Richtung Datterode unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden die 25-Jährige sowie ein 39-Jähriger und ein 26-Jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurde der 51-Jährige. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Untersuchung / Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei Ringgau angefordert. Die Bundesstraße war zwischen dem dortigen Kreisverkehr und Datterode bis gegen 17:25 Uhr voll gesperrt.

Weitere Unfall mit hohem Sachschaden

Um 10:07 Uhr ereignete sich gestern Vormittag auf der B 27 in Höhe Sontra-Nord (dortiges Autohaus) ein Verkehrsunfall mit zwei Pkws bei dem ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR entstand. Beteiligt waren ein 67-Jähriger aus Kaufungen und ein 48-Jähriger aus Sontra, die beide unverletzt blieben. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde noch die Straßenmeisterei Ringgau angefordert.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen
Polizeidirektion Werra-Meißner
Niederhoner Str. 44
37268 Eschwege
Pressestelle

Telefon: 05651/925-123
E-Mail: poea.werra.meissner@polizei-nordhessen.de

Original-Content von: Polizei Eschwege, übermittelt durch news aktuell

  • 11.09.2025 – 11:17

    POL-ESW: Verkehrsunfälle

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Mit Motorrad gestürzt Um 18:25 Uhr befuhr gestern Abend ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Krad die B 249 von Wanfried in Richtung Eschwege. Beim Abbiegen auf die L 3467 in der Gemarkung von Frieda verlor der 19-Jährige auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle und stürzte mit dem Motorrad. Sowohl er als auch seine 20-jährige Sozia wurden dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. ...

    mehr
  • 11.09.2025 – 11:04

    POL-ESW: Sporttasche mit Bargeld und Kreditkarten geklaut; Diebe nutzen geklaute Kreditkarten für weitere Straftaten; Polizei in Eschwege bittet um Hinweise

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Bei einem Diebstahl in der Parkanlage "An den Anlagen" in Eschwege erbeuteten unbekannte Täter am Mittwoch eine Sporttasche u.a. mit Bargeld und Kreditkarten. Neben dem Diebstahl verwendeten die Unbekannten die Kreditkarten in der Folge auch dazu, um weitere Ware betrügerisch zu ...

    mehr
  • 10.09.2025 – 09:06

    POL-ESW: Pressebericht vom 10.09.25

    Eschwege (ots) - Polizei Eschwege Auffahrunfall nach Wildunfall Um 20:23 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 52-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die B 452 von Reichensachsen in Richtung Eschwege. Als ein Reh auf die Bundesstraße lief bremste er sein Auto stark ab, worauf der nachfolgende 20-Jährige aus Sontra die Situation zu spät erfasste und mit seinem Auto auf den Pkw des 52-Jährigen auffuhr. Durch die Wucht des ...

    mehr
