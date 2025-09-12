Polizei Eschwege

POL-ESW: Vorfahrt missachtet - vier Leichtverletzte

Eschwege (ots)

Polizei Sontra

40.000 Euro Sachschaden entstanden bei einem Verkehrsunfall, der sich gestern Nachmittag, um 15:30 Uhr, auf der B 7 in der Gemarkung von Wichmannshausen ereignet hat. Zur Unfallzeit befuhr eine 25-Jährige aus Hamburg mit einem Pkw die Anschlussstelle der A 44 und beabsichtigte auf die B 7 in Richtung Wichmannshausen abzubiegen. Dabei übersah sie den dort fahrenden Pkw eines 51-Jährigen aus der Gemeinde Ringgau, der in Richtung Datterode unterwegs war. Durch den Zusammenstoß wurden die 25-Jährige sowie ein 39-Jähriger und ein 26-Jähriger Mitfahrer leicht verletzt. Ebenfalls leicht verletzt wurde der 51-Jährige. Alle Beteiligten wurden zur weiteren Untersuchung / Behandlung in das Krankenhaus gebracht. Die beiden Pkws waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Wegen auslaufender Betriebsstoffe wurde die Straßenmeisterei Ringgau angefordert. Die Bundesstraße war zwischen dem dortigen Kreisverkehr und Datterode bis gegen 17:25 Uhr voll gesperrt.

Weitere Unfall mit hohem Sachschaden

Um 10:07 Uhr ereignete sich gestern Vormittag auf der B 27 in Höhe Sontra-Nord (dortiges Autohaus) ein Verkehrsunfall mit zwei Pkws bei dem ein Sachschaden von ca. 15.000 EUR entstand. Beteiligt waren ein 67-Jähriger aus Kaufungen und ein 48-Jähriger aus Sontra, die beide unverletzt blieben. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Aufgrund auslaufender Betriebsstoffe wurde noch die Straßenmeisterei Ringgau angefordert.

