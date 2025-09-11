Polizei Eschwege

POL-ESW: Verkehrsunfälle

Eschwege (ots)

Mit Motorrad gestürzt

Um 18:25 Uhr befuhr gestern Abend ein 19-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard mit einem Krad die B 249 von Wanfried in Richtung Eschwege. Beim Abbiegen auf die L 3467 in der Gemarkung von Frieda verlor der 19-Jährige auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle und stürzte mit dem Motorrad. Sowohl er als auch seine 20-jährige Sozia wurden dabei leicht verletzt und zur weiteren Untersuchung in das Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden wird mit ca. 800 EUR angegeben.

Gegen Verkehrsschild gefahren

Um 15:22 Uhr befuhr ein 30-Jähriger aus Kassel mit einem Transporter (als Umzugshelfer) den Gehweg in der Niederhoner Straße in Eschwege. Dabei unterschätzte er die Höhe des Transporters und fuhr gegen ein dort aufgestelltes Straßenschild, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand.

Außenspiegel beschädigt

Um 17:50 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 63-jährige Eschwegerin mit ihrem Pkw die Straße "Neustadt" in Eschwege. Dabei streifte sie mit ihrem Pkw ein geparktes Auto, wodurch ein Sachschaden von ca. 300 EUR entstand.

Polizei Sontra

Wildunfälle

Um 05:15 Uhr befuhr heute früh ein 37-Jähriger aus Waldkappel mit einem Pkw die K 29 zwischen Rechtebach und Thurnhosbach. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das anschließend davon lief. Am Fahrzeuge entstand ein Sachschaden von ca. 500 EUR.

Ein weiterer Wildunfall ereignete sich gestern Abend auf der K 28 in Sontra, wo ein Reh von dem Pkw eines 41-Jährigen aus Spangenberg erfasst wurde. Auch hier lief das Reh davon; am Auto entstand ein Sachschaden von ca. 2000 EUR.

Polizei Hessisch Lichtenau

Auf Anhänger aufgefahren

Um 18:28 Uhr befuhr am gestrigen Abend ein 78-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit einem Pkw die Sudetenstraße in Hessisch Lichtenau. Im Einmündungsbereich zur Goethestraße stand ein ordnungsgemäß geparkter Lkw-Anhänger. Aufgrund der zu dieser Zeit tief stehenden Sonne übersah der 78-Jährige den Anhänger und fuhr mit seinem Pkw nahezu ungebremst auf diesen auf. Der Fahrer blieb unverletzt; der Sachschaden wird mit ca. 8500 EUR angegeben.

Polizei Witzenhausen

Unfall unter Alkoholeinfluss

Um 02:39 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 20-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit einem Pkw die L 3238 zwischen Hermannrode und Marzhausen. In einer Rechtskurve verlor er die Kontrolle über das Auto und fuhr geradeaus auf ein angrenzende Feld. Nach ca. 100 Metern Fahrt über das Feld fuhr er wieder in Richtung Landstraße und dabei frontal gegen die dortige Leitplanke. Das Auto, an dem Totalschaden entstand, war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Leitplanke wurde auf einer Länge von ca. 15 Metern stark beschädigt. Der Fahrer blieb unverletzt. Bei Überprüfung der Fahrtüchtigkeit stellte sich heraus, dass er unter Alkoholeinfluss unterwegs war. Der Führerschein wurde sichergestellt; eine Blutentnahme angeordnet.

Unfallflucht

Um 07:25 Uhr befuhr heute Morgen ein 15-Jähriger aus Neu-Eichenberg mit einem E-Roller die L 3123 von Berge in Richtung Hohengandern. Im Bereich der Bahnunterführung kam dem 15-Jährigen ein Klein-Lkw mit weißen Aufbau (Führerhaus) entgegen, der zu weit mittig fuhr. Der 15-Jährige musste daraufhin mit seinem E-Roller ausweichen, geriet dadurch auf einen geschotterten Feldweg, wo er dann stürzte. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Der Klein-Lkw setzte seine Fahrt fort. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

