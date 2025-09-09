Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 09.09.25

Eschwege (ots)

Pkw streift Krankenfahrstuhl

Um 16:54 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 85-Jährige aus Eschwege mit ihrem Krankenfahrstuhl den Bürgersteig in der Augustastraße in Eschwege. Zu dieser Zeit befuhr eine 38-Jährige aus Waldkappel mit ihrem Pkw die Karl-Dithmar-Straße und übersah im Einmündungbereich zur Augustastraße den Krankenfahrstuhl. Durch den Zusammenstoß fiel die 85-Jährige aus dem Rollstuhl, wobei sie verletzt und in das Krankenhaus gebracht wurde. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben.

Unfall im Begegnungsverkehr

Um 17:38 Uhr befuhr gestern Nachmittag eine 17-Jährige aus Weißenborn (begleitetes Fahren) die Röhrdaer Straße in Weißenborn. Ihr entgegen kam eine 22-Jährige aus Wanfried. Im Begegnungsverkehr streiften sich beide Autos, wodurch ein Sachschaden von ca. 1000 EUR entstand. Keine der Beteiligten will den Unfall schuldhaft verursacht haben.

Unfall beim Ein- oder Ausparken

Um 14:15 Uhr touchierte gestern Vormittag ein 71-Jähriger aus der Gemeinde Meinhard beim Einparken auf dem Kaufland-Parkplatz in der Thüringer Straße in Eschwege einen geparkten VW Polo, wodurch ein Sachschaden von ca. 500 EUR entstand.

Unfallfluchten

Nachträglich angezeigt wurde noch eine Unfallflucht, die sich bereits am 04.09.25 auf dem Kaufland-Parkplatz in Eschwege ereignet hat. Zwischen 11:00 Uhr und 12:15 Uhr wurde dort ein geparkter Pkw Hyundai im rechten hinteren Fahrzeugbereich angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 1500 EUR angegeben. Von dem verursachenden Fahrzeug blieb blaue Farbe zurück.

Eine weitere Unfallflucht wird vom Lidl-Parkplatz in der Bahnhofstraße in Eschwege angezeigt. Dort wurde gestern Vormittag, um 11:50 Uhr, ein Pkw Daimler im linken Heckbereich angefahren, wodurch ein Sachschaden von ca. 2500 EUR entstand.

Auch aus der Stendellstraße in Eschwege wird eine Unfallflucht gemeldet. Zwischen dem 07.09.25, 19:00 Uhr und dem 08.09.25, 14:30 Uhr wurde ein dort geparkter Ford Fiesta im Bereich des vorderen linken Kotflügels angefahren. Der Sachschaden wird mit ca. 2000 EUR angegeben.

Hinweise nimmt in allen Fällen die Polizei in Eschwege unter Tel.: 05651/9250 entgegen.

Wildunfall

Um 05:25 Uhr befuhr heute früh ein 55-Jähriger aus Eschwege mit seinem Pkw die L 3403 zwischen Oberhone und Reichensachsen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Wildschwein, das anschließend in einem Gebüsch verschwand. Am Auto entstand Sachschaden von ca. 500 EUR.

Versuchter Aufbruch, Sachbeschädigung an Pkw

Aus der Werrastraße in Bad Sooden-Allendorf wird eine Sachbeschädigung an einem Kia Sorento angezeigt, die sich zwischen dem 04.09.25, 18:00 Uhr und dem 06.09.25, 18:00 Uhr auf einem Firmengelände ereignet hat. Dort hebelten Unbekannte an dem Türgriff des Fahrzeuges, der dadurch vollständig beschädigt wurde. Zudem wurde der Lack bei dem Aufbruchsversuch beschädigt. Ein Eindringen in das Fahrzeug gelang nicht. Der Sachschaden wird mit ca. 300 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Polizei Sontra

Bus streift Lkw

Um 08:23 Uhr befuhr gestern Morgen ein 25-Jähriger aus Eisenach mit einem Linienbus die L 3251 (Eisenacher Straße) in Herleshausen in Richtung Wartha. Zwischen dem Einmündungsbereich in Fahrtrichtung Wartha und den Bahnübergang stand zu dieser Zeit in einem Feldweg ein Lkw (Baufahrzeug), der von einem 52-Jährigen aus Nieste gefahren wurde. Der 25-Jährige ließ den Lkw per Handzeichen auf die L 3251 einbiegen, wo dieser die Fahrt in Richtung Hörschel fortsetzen wollte. Da die Ladefläche des Lkws noch auf die Fahrbahn in Richtung Wartha ragte, kam es dann zum seitlichen Zusammenstoß mit dem Linienbus. Es entstand ein Sachschaden von ca. 6000 EUR.

Sachbeschädigung an Pkw

Im Verlauf des gestrigen Tages wurde in der Straße "Niedertor" in Sontra ein dort geparkter Pkw durch Unbekannte beschädigt. Das Auto wurde mittels eines schwarzfarbenen Eddings mit beleidigenden Worten beschmiert. Sachschaden: ca. 1000 EUR. Hinweise: 05653/97660.

Sachbeschädigung an Treppe

Auf dem Marktplatz in Sontra wurde die Treppe eines Wohnhauses mit blauer Farbe und einem Sonnensymbol beschmiert, wie gestern Abend, um 19:30 Uhr, festgestellt wurde. Inwieweit Sachschaden entstanden ist, war noch nicht bekannt. Hinweise: 05653/97660.

Polizei Witzenhausen

Sattelzug streift Pkw

Um 05:51 Uhr befuhr heute Morgen ein 65-Jähriger aus Polen mit einem Sattelzug die Kasseler Straße in Hundelshausen von Trubenhausen kommend in Richtung Witzenhausen. Beim Vorbeifahren an einem geparkten VW Golf, der am rechten Fahrbahnrand geparkt war, streifte er diesen. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Unfallflucht

Am 08.09.25 wurde zwischen 05:00 Uhr und 15:00 Uhr ein Pkw Seat auf der Fahrerseite angefahren und beschädigt. Der Unfall ereignete sich in der Straße "Auf dem Kirchhof" in Ermschwerd. Der Sachschaden an dem Seat wird mit ca. 2000 EUR angegeben. Hinweise: 05542/93040.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

