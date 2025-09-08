Polizei Eschwege

POL-ESW: Pressebericht vom 08.09.25

Eschwege (ots)

Vorfahrt missachtet

Um 16:10 Uhr befuhr gestern Nachmittag ein 56-Jähriger aus Hessisch Lichtenau mit seinem Pkw die Bahnhofstraße in Reichensachsen. Er beabsichtigte nach links auf die B 27 abzubiegen, übersah dabei aber die dort fahrenden 56-Jährige aus Bad Sooden-Allendorf, die mit einem Motorrad in Richtung Bad Sooden-Allendorf unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß wurde die 56-Jährige leicht verletzt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Sachschaden: ca. 8000 EUR.

Unfallflucht

Zwischen 15:00 Uhr und 16:15 Uhr ereignete sich am gestrigen Sonntagnachmittag in der Straße "Hinter der Mauer" in Eschwege eine Unfallflucht. In diesem Zeitraum wurde ein schwarzer Pkw Kia im Bereich der Fahrertür angefahren und beschädigt. Der Sachschaden wird mit ca. 500 EUR angegeben. Hinweise: 05651/9250.

Wildunfall

Um 02:54 Uhr befuhr vergangene Nacht ein 56-Jähriger aus Willebadessen mit einem Lkw die L 3334 zwischen Waldkappel und Bischhausen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Reh, das tödlich verletzt wurde. Am Lkw entstand geringer Sachschaden von ca. 400 EUR.

Polizei Sontra

Zwei Unfälle durch vermutlich gesundheitliche Probleme

Um 20:36 Uhr befuhr am gestrigen Sonntagabend ein 53-Jähriger aus Gerstungen mit einem Pkw die L 3251 zwischen Neustadt (Thüringen) und Herleshausen-Wommen. Dabei kam der 53-Jährige mit dem Auto nach rechts von der Landesstraße ab und fuhr einen Leitpfosten und ein Verkehrsschild um. Das Auto kam dann in einer Leitplanke zum Stehen. Der Sachschaden wird mit ca. 10.000 EUR angegeben.

Kurz zuvor hatte der Fahrer auf thüringischem Gebiet eine Unfallflucht begangen. Dort befuhr er die Brunnenstraße in Neustädt in Richtung Wommen. Als er beabsichtigte einen vorausfahrenden Pkw zu überholen, streifte er diesen seitlich während des Überholvorgangs. Anschließend fuhr er weiter, ohne sich um den Sachschaden von ca. 11.000 EUR zu kümmern. Der andere Pkw wurde von einer 50-Jährigen aus Gerstungen gefahren. Die Ermittlungen der Polizeistreife der Polizeistation Sontra ergaben, dass bei dem 53-jährigen gesundheitliche Probleme ursächlich für die zwei Verkehrsunfälle gewesen sein könnten. Der 53-Jährige war kaum ansprechbar und musste in ein Klinikum gebracht werden.

Polizei Hessisch Lichtenau

Diebstahl aus Pkw

Zwischen dem 06.09.25, 17:00 Uhr und dem 07.09.25, 13:30 Uhr wurde in der Rosenblathstraße in Hessisch Lichtenau aus einem nicht verschlossenem Pkw Bargeld aus einer Geldbörse in Höhe von ca. 200 EUR entwendet. Hinweise: 05602/93930.

Versuchter Diebstahl eines Gasgrills

Um 02:28 Uhr wurde in der Nacht vom Samstag auf Sonntag eine männliche Person dabei beobachtet, als er versuchte einen Gasgrill von einem Anwesen in der Straße "Am Walburger Weg" zu entwenden. Sachschaden entstand keiner. Tatverdächtig ist nach bisherigen Ermittlungen ein 25-Jähriger aus Hessisch Lichtenau.

Polizei Witzenhausen

Mit Pedelec gestürzt

Um 13:13 Uhr befuhr gestern Mittag eine 59-Jährige aus dem Landkreis Göttingen mit ihrem Pedelec die L 3238 von Marzhausen in Richtung Hermannrode. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Rad, worauf sie stürzte. Bei dem Sturz wurde sie leicht verletzt und zur weiteren Behandlung mit dem Rettungswagen in ein Klinikum gebracht. Am Fahrrad entstand Sachschaden.

Fahren unter dem Einfluss berauschender Mittel

Um 21:05 Uhr wurde am gestrigen Sonntagabend in der Walburger Straße in Witzenhausen ein 29-Jähriger aus Witzenhausen im Rahmen einer polizeilichen Kontrolle mit seinem Pkw angehalten. Wie sich herausstellte, fuhr er das Auto unter dem Einfluss von THC und Amphetaminen, worauf eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt untersagt wurde.

Pressestelle PD Werra-Meißner; KHK Künstler

